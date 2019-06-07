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مسلمو أثينا يتمكنون من الصلاة فى مسجد بعد سنوات انتظار والافتتاح سبتمبر المقبل

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:45 م
مسلمو أثينا يتمكنون من الصلاة فى مسجد بعد سنوات انتظار والافتتاح سبتمبر المقبل مسجد أثينا
أثينا (رويترز)

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دون قبة ولا مئذنة وفى منطقة صناعية سابقة، يقع أول مسجد رسمى فى أثينا ببنائه مستطيل الشكل، وعلى الرغم من أنه لا يشبه المساجد التقليدية من الخارج فى شيء، إلا أن مسلمى المدينة سيتمكنون أخيرا من الصلاة فى مكان رسمى بعد محاولات مضنية دامت عشرات السنين.

المصلون يستمعون لخطبة الجمعة
المصلون يستمعون لخطبة الجمعة

ولم تحتضن العاصمة اليونانية مسجدا رسميا منذ ما يربو على 180 عاما، فيما قالت السلطات السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، إن أثينا ستفتتح المسجد بحلول سبتمبر القادم على الأرجح بعد اكتمال أعمال البناء فى المشروع الذى تكلف 850 ألف يورو.

المسلمون يؤدون الصلاة فى المسجد
المسلمون يؤدون الصلاة فى المسجد

وعلى الرغم من وجود مساجد فى أماكن أخرى من اليونان إلا أن العاصمة لم يشيد فيها مسجد رسمى منذ انتهاء الاحتلال العثمانى فى عام 1833 بينما تم استخدام بنايات المساجد القليلة التى تبقت من ذلك العهد فى أغراض أخرى.

المسجد الجديد فى أثينا
المسجد الجديد فى أثينا

 

وتعود خطط إنشاء مسجد بأثينا إلى عام 1890 من خلال إجراء برلمانى لكن كل المساعى   لم تسفر عن شيء بما فى ذلك بناء مسجد كان مخططا فى 2004 بالتزامن مع الألعاب الأولمبية.

أدعية وابتهالات المصلين فى المسجد
أدعية وابتهالات المصلين فى المسجد

 

وقال كوستاس كاورو، وزير التعليم اليونانى، للصحفيين "قريبا ستقام أول صلوات جماعة مع إمام، نأمل فى أن يحدث ذلك بحلول سبتمبر".

 

واستغرقت مهمة الحصول على موافقة لبناء مسجد سنوات طوال فى ظل معاناة اليونان من أزمة مالية ووجود أغلبية من الأرثوذكس وصعود اليمين المتطرف المعارض للخطوة، وأجبر ذلك المسلمين على أداء الصلاة فى مواقع مؤقتة متفرقة فى أنحاء المدينة تراوحت بين أقبية مزدحمة ومخازن مظلمة.

أداء الصلوات فى مسجد أثينا
أداء الصلوات فى مسجد أثينا

 

وتقول مجموعات إسلامية إن أكثر من مئتى ألف مسلم من باكستان وسوريا وأفغانستان وبنجلادش يعيشون فى العاصمة أثينا، وهناك مسلمون يونانيون أيضا يشكلون نحو اثنين بالمئة من إجمالى عدد السكان ويعيشون بالأساس فى شمال البلاد ولهم مساجدهم.

أحد المصلين فى المسجد
أحد المصلين فى المسجد

 

سيدات فى المسجد
سيدات فى المسجد

 

مسجد أثينا
مسجد أثينا

 

 


اليونان

اثينا

مسجد

المسملون فى اليونان

مسلمو اثينا

مسلمو اليونان

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