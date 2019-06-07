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مسؤول فرنسى: شكوك مستمرة حول حضور ترامب قمة مجموعة السبع

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:06 ص
مسؤول فرنسى: شكوك مستمرة حول حضور ترامب قمة مجموعة السبع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال مسؤول فرنسى إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يؤكد خلال لقائه بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يوم الخميس أنه سيحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التى ستعقد فى أغسطس فى مدينة بياريتس بجنوب غرب فرنسا.

وكان غياب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد خيم على اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى عقد فى بريتانى هذا العام مما سلط الضوء على صعوبة الوصول إلى أرضية مشتركة خلال القمة السنوية.

وتضم المجموعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبى.

وبعد لقاء جمع ماكرون وترامب في فرنسا قال مسؤول فرنسي كان يطلع الصحفيين على مجريات الاجتماع إن مسألة حضور ترامب قمة مجموعة السبع هذا العام لم تتضح بعد.

وأضاف "سيتعين عليكم توجيه هذا السؤال إليه (ترامب). من المهم لنا أن يكون في بياريتس ونأمل أن يكون هناك".

 

 


دونالد ترامب

فرنسا

أمريكا

قمة مجموعة السبع

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