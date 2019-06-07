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مرور القاهرة يعزز نشر الخدمات والأوناش بكورنيش النيل والمراسى النيلية

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:48 ص
مرور القاهرة يعزز نشر الخدمات والأوناش بكورنيش النيل والمراسى النيلية أوناش مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى و رمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو وقصر النيل، لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة، كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق و الشوارع الرئيسية، وبمجرد رصد أى معوقات مرورية بالطرق، وتنظيم حركة السيارات لتأمين احتفالات آخر أيام عيد الفطر.

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية، بناء على تعليمات اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى .

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط والأمناء و الأوناش، مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان، وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.

 


اخبار المرور

مرور القاهرة

كورنيش النيل

عيد الفطر

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