سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 08:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مدير مستشفى طوارئ المنصورة: مصاب حادث قناة السويس دخل العمليات لمعالجة جروح

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:03 م
مدير مستشفى طوارئ المنصورة: مصاب حادث قناة السويس دخل العمليات لمعالجة جروح مستشفى المنصورة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد شارع قناة السويس بحي شرق المنصورة اليوم، الجمعة، حادث اعتداء بالأسلحة البيضاء على شخص مسجل خطر خرج للتو من السجن قبل عيد الفطر بيوم واحد، وإصابته بخرطوش وجروح قطعية بليغة، وذلك ضمن تصفية خصومات بين المصاب وأربعة آخرين يرتدون أقنعة، جميعهم مسجلين خطر، بسبب إصابته لأحدهم بسلاح أبيض في وجهه في واقعة سابقة، وانتقلت على إثرها الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة.

وأوضح الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة لـ"اليوم السابع" أن مصاب حادثة شارع قناة السويس " إ . أ .س . ح " وصل لمستشفى الطوارئ ولديه إصابات بليغة بادعاء إعتداء آخرين عليه، تتمثل فى تهتك في الجلد بأنحاء متفرقة من وجهه وجسده، وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن وجرح قطعى بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة، وكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى، وآثار طلق خرطوش.
 
وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ اللازم وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، دخل المصاب بعدها لغرفة العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.
 
وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بإصابة " إيهاب. ا. س.ح" 40 سنة، مسجل خطر بإصابات وجروح قطعية، خرج للتو من السجن قبل عيد الفطر بيوم واحد، من قبل 4 مسجلين خطر يرتدون أقنعة، وذلك لتصفية خصومات بينهم، حيث سبق وأن أصاب الطرف الأول أحد المقنعين بسلاح أبيض في وجهه، فعاد برفقة أربعة آخرين للثأر منه، مستخدمين في ذلك خرطوش وسواتير وسنج وسيوف، وتولى أمره شخصين منهما وبقي الآخران في السيارة لمتابعة الموقف.. وتم نقل المجني عليه لمستشفى الطوارئ، والتعرف على الجناة وتحرير محضر برقم 5913 قسم ثان المنصورة لسنة 2019، وجاري البحث عنهم لضبطهم وإحضارهم.
 
 
 
 
 
 

 


حادث المنصوره

شارع قناة السويس

المنصورة

قسم ثان المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة