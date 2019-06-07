مدير مستشفى طوارئ المنصورة: مصاب حادث قناة السويس دخل العمليات لمعالجة جروح

وأوضح الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة لـ"اليوم السابع" أن مصاب حادثة شارع قناة السويس " إ . أ .س . ح " وصل لمستشفى الطوارئ ولديه إصابات بليغة بادعاء إعتداء آخرين عليه، تتمثل فى تهتك في الجلد بأنحاء متفرقة من وجهه وجسده، وتهتك بأنسجة وأوتار الرسغ الأيمن وجرح قطعى بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة، وكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى، وآثار طلق خرطوش.

وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ اللازم وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، دخل المصاب بعدها لغرفة العمليات لإجراء التدخلات الجراحية المبدئية.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بإصابة " إيهاب. ا. س.ح" 40 سنة، مسجل خطر بإصابات وجروح قطعية، خرج للتو من السجن قبل عيد الفطر بيوم واحد، من قبل 4 مسجلين خطر يرتدون أقنعة، وذلك لتصفية خصومات بينهم، حيث سبق وأن أصاب الطرف الأول أحد المقنعين بسلاح أبيض في وجهه، فعاد برفقة أربعة آخرين للثأر منه، مستخدمين في ذلك خرطوش وسواتير وسنج وسيوف، وتولى أمره شخصين منهما وبقي الآخران في السيارة لمتابعة الموقف.. وتم نقل المجني عليه لمستشفى الطوارئ، والتعرف على الجناة وتحرير محضر برقم 5913 قسم ثان المنصورة لسنة 2019، وجاري البحث عنهم لضبطهم وإحضارهم.