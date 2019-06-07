محافظ بورسعيد: منع دخول طلاب الثانوية الامتحان فى حالة اصطحابهم هاتف محمول

بورسعيد - السيد فلاح

أهاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأولياء الأمور والطلاب المقبلين علي امتحان الثانوية العامة غدًا السبت، بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان أثناء الامتحان حيث سيتم حرمان الطالب من دخول المدرسة لأداء الامتحان إذا تم ضبط التليفون المحمول معه.

وقال محافظ بورسعيد، إنه سيكون هناك عمليات مراجعة للطلاب قبل دخولهم للجان للتأكد من عدم وجود التليفونات المحمولة معهم، وإذا وجد هاتف محمول مع الطالب داخل اللجنة سيتم حرمانه من الامتحان.

وأكد "الغضبان"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الجو المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان دون مشاكل، مناشدًا الطلاب بالتركيز لإجابة الأسئلة فى هدوء دون ارتكاب أى مخالفات تعرضهم للعقوبة.