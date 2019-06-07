محافظ الشرقية: تحديد 17646 عقارا بالشرقية لطلائهم باللون الموحد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، أنه تم حصر جميع المبانى غير المنتهية من التشطيب بنطاق المحافظة حتى نهايه أبريل 2019، وعددها 17 ألف 464 عقارا وهم 4182 عقارا بالشوارع الرئيسية و9693 عقارا بالطرق العمومية و794 عقارا بوسط المدينة و2795 عقارا تم تشطيبهم بالفعل، سيتم طلائهم باللون الموحد البيج والتركواز للنوافذ .

مشيرا لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنذار أصحاب العقارات الصادرة لها شهادة صلاحية ومنحهم مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتشطيب الواجهات الخارجية، أما العقارات المخالفة والمنشأة دون صدور واستخراج تراخيص بناء فلن يتم قبول طلباتها للتصالح دون الإلتزام بتشطيب الواجهات مع منحهم هم الآخرين مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم .

وأشار لى إنه حدد فى الزقازيق "شارع موقف المنصورة وشارع الزراعة ، شارع سعد زغلول"، والشوارع بدءاً من "شارع الزراعة إتجاه شارع أحمد عرابى من الزراعة حتى مستشفى الصدر من الزراعة حتى الكوبرى الجديد الفالوجا".

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بتحديد منطقة الشيخ جودة بشارعى جمال عبد الناصر ووجيه أباظة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتحديد "شارع المصالح الحكومية وشارع أحمد عرابى وعمر بن الخطاب والجمهورية وبحر مويس الشرقى والغربى والطريق الدائرى وطريق الأبراهيمية وطريق المهدية" .

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتحديد شارع سعد زغلول وشارع عمر بن العاص

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتحديد "شارع الحرية بداية من مطعم الصياد حتى ميدان متولى سعد ومن ميدان متولى سعد حتى محطة مياة أبو كبير ومن محطة مياة أبو كبير حتى كوبرى الحفانوة (طريق السيد عبده نصر)".

وحددت رئاسة مدينة القرين شارع المستشفى وشارع الديار الشامية .

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتحديد إمتداد شارع الجلاء بداية من عمارات الأسكان حتى كوبرى المرور القديم ومن كوبرى المرور القديم حتى شارع 26 يوليو ومن شارع 26 يوليو حتى تقاطع شارع التحرير مع شارع الجلاء ومن تقاطع شارع التحرير حتى التأمين الصحى.

وحددت رئاسة مركز ومدينة الحسينية شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز وشارع بورسعيد وشارع متفرع من شارع جمال عبد الناصر وشارع ترعة سراج.

وحددت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر 4 مناطق وهى "منطقة 1( بداية من عزبة الباش حتى مقر الإدارة الزراعية) ومنطقة ب بداية من الإدارة الزراعية حتى ديوان رئاسة المدينة وجبانة المسلمين ) ومنطقة ج ( بداية من ديوان رئاسة المدينة حتى دوار العمدة ) ومنطقة د بداية من ( دوار العمدة حتى مجمع المعاهد الأزهرية) ".

وحددت رئاسة مركز ومدينة بلبيس "شارع جمال عبد الناصر والمربع أمام الساحة الشعبية وحديقة الطفل وميدان باتا".

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتحديد شوارع النصر وشارع 23 يوليو وشارع الضغط العالى وشارع طريق الأبراهيمية وشارع الساحة الشعبية وحددت رئاسة مدينة القنايات المنطقة بداية من مزرعة الصالحى حتى مجيرة السيد طرطر.

وحددت رئاسة مركز ومدينة فاقوس شارع الأنتاج من البنزينة حتى مضرب الأرز شارع الدروس منية المكرم من كوبرى الوحدة حتى الكيلانى .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بتحديد الشوارع بداية من حوض السحايرة حتى طريق الحبش من طريق الحبش حتى طريق الجلايلة من الجلالية حتى قرية الحبش.

قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتحديد شارعى العروبة وعمر بن الخطاب كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتحديد شارع البخر ابتداءا من منزل لطفى اسماعيل حتى السهاريج ومن الجهه اليسرى من شارع البحر ابتداءا من السنترال الرئيسى حتى عمارة الدكتور وفيق فهمى وطريق مدرسة الثانوية إبتداءا من مسجد النو حتى مجمع المدارس الثانوية وشارع السكة الحديد إبتداءاً من منزل حسنى الحديدى حتى منزل ناجى صبحى .

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بتحديد شارع عبد العزيز الإمام.