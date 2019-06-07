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محافظ الجيزة يوجه بحملات نظافة مكبرة بمدينة الحوامدية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:27 م
محافظ الجيزة يوجه بحملات نظافة مكبرة بمدينة الحوامدية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وتنفيذ حملات مكبرة على مدار اليوم لرفع كفاءة منطومة النظافة.
 
وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بمدينة الحوامدية على مدار الأيام الماضية حيث تم رفع 145 طن قمامة من خلال 40 نقله بسيارات النظافة التابعة لمدينة الحوامدية فى إطار حملات النظافة المكبرة التى تشهدها المدينة، لافتا إلى أن حملات رفع المخلفات شملت شوارع الساحه و طريق 11 و مجمع المدارس وبجوار محطة الكهرباء.
 
وأكد أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية، أنه تم رفع كفاءة النظافة بعدد كبير من الشوارع والعمل مستمر للوصول بمستوى النظافة بباقي الشوارع للمستوى المرجو من المواطنين.
 
 وأشار رئيس المدينة أنه بناء على تكليفات اللواء المحافظ بالاستجابه السريعه للشكاوي فقد تمت الاستجابة لشكوي نشرت علي موقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود هبوط أرضى نتيجة أعمال حفر الغاز بطريق مصر أسيوط السريع مطلع كوبري السهران وقد تم التوجه للمنطقه المذكورة من خلال فرق الصيانة والطرق وتم الإشراف على أعمال معالجة وإصلاح الهبوط حتى إعادته إلى ما كان عليه.
 
 
 
 

الجيزة

النظافة

الحوامدية

عيد الفطر

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