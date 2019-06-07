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محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدن والمراكز

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:29 م
محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدن والمراكز محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المدن والمراكز، للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

كما وجه محافظ البحيرة بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية، لإستقبال أى شكوى أو مخالفات، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، والعمل على حلها فورًا. 

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بحملة نظافة موسعة بالطريق الزراعى بنطاق المركز والمدينة، إستجابة لاحدى الشكاوى التى تلقتها الوحدة المحلية من خلال مبادرة "صوتك مسموع ".

كما قامت الوحدة المحلية لقريتى الأمراء و زهرة بحملات نظافة بالطريق الزراعى، وتم خلالها رفع التشوينات الموجودة على جانبى الطريق الزراعى بنطاق القرى، وقامت الوحدة المحلية  لمركز ومدينة إدكو بحملة مكبرة لأعمال النظافة والتجميل بشوارع المدينة، ومداخلها الرئيسية، ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها.


اخبار البحيرة

محافظ البحيرة

حملات نظافة فى البحيرة

مركز إدكو

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