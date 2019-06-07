مجلس أوروبا يرفع تكلفة "تأشيرة شنجن" 33.3 % بداية من عام 2020

كتب: أحمد علوى

يعتزم مجلس أوروبا إعادة تحديد الرسوم الخاصة بالمسافرين إلى منطقة شينجن الأوروبية، حيث أصبح من المقرر دفع رسوم أكبر للحصول على هذه التأشيرة بدءاً من يناير 2020.

ووفقاً لموقع يورو نيوز الاوروبى قال بيان رسمى فإن زيادة بنسبة 33.3 % ستطبق مع بداية العام، لترتفع من 60 يورو إلى 80 يورو، بحسب ما جاء فى موقع schengenvisainfo.

وجاء فى البيان: "هذه الزيادات للتأكد من الحصول على كافة تكاليف إجراءات تقديم الفيزا، دون عوائق للمتقدمين، وسترتفع الرسوم إلى 80 يورو، كما ستكون هناك آلية لمراجعة احتمالات زيادة المبلغ كل 3 سنوات".

وبعد الموافقة النهائية من مجلس أوروبا اليوم سيتم نشر التعديلات فى الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبى، وبعد ذلك بستة أشهر يبدأ سريان مفعولها أى بداية من يناير عام 2020.