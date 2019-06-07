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مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:41 ص
مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2019 مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لطلبة الثانوية العامة، بناء على تعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء توجههم لأداء الامتحانات.

وأوضح عبدالهادى، أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة أيضاً تم  الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

وأكد عبد الهادى أن هناك طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب ( 01221116048  -  01021778887  ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب مؤكدا على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وأضاف: جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا من طلبة الثانوية العامة".
 


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حالة الطوارئ

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تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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