ما هي أسباب التعرض لتورم اليدين بشكل مفاجىء؟

كتبت فاطمة ياسر

قد يتعرض البعض للاصابة بتورم مفاجيء في اليدين، دون معرفة السبب الطبي وراء هذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأسباب الطبية المودية للإصابة بتورم فى اليدين بشكل مفاجىء، وذلك وفقا لموقع "webmed".

هل تعلم أن تعرضك لطقس حار يتسبب في تمدد الأوعية الدموية، وهذا الأمر يتسبب في تورم اصابع اليدين وتعرضهمها للانتفاخ.

من أهم الأسباب المؤدية للاصابة بتورم في اليدين هو الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح وهذا الأمر يتسبب في التعرض بشكل كبير بتورم اليدين، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بالتقليل من تناول الأملاح المؤدية لتورم اليدين.



اسباب تورم اليدين

تورم اليدين بشكل دائم، قد يكون من أبرز الأسباب التي تشير إلى الإصابة بهشاشة العظام أوالتهاب المفاصل، وهنا يجب الذهاب للطبيب في حالة تكرار هذا الامر كثيرا.

في حالة الحمل قد يكون تورم اليدين دليل علي الاصابة بتسمم الحمل، وهنا يجب علي الحامل الذهاب مباشرة الي الطبيب تجنبا للوفاة.

وقد يكون تورم اليدين من أبرز العلامات التي تشير الي وجود مشكله في الكلى، ولذا يجب توخي الحذر.