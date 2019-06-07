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ماجد نجم: توحيد كتابة اسم جامعة حلوان خطوة مهمة لتحسين التصنيف الدولى

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص
ماجد نجم: توحيد كتابة اسم جامعة حلوان خطوة مهمة لتحسين التصنيف الدولى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه من أهم الخطوات التى اتخذتها إدارة الجامعة الحالية لتحسين التصنيف الدولى للجامعة فى التصنيفات الدولية المختلفة للجامعات، هو السعى نحو توحيد اسم جامعة حلوان فى كل المجلات العلمية التى يتم نشر البحوث العلمية بها.
 
وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كان هناك خطأ يتم ارتكابه بكتابة اسم جامعة حلوان بطرق مختلفة مثل University of Helwan وHelwan University مما يجعل البحوث المنشورة بأحد الاسمين لا يجرى إدراجها تحت الاسم الآخر، بما يعنى أن الجامعة يتم معاملتها كجامعتين وليست واحدة، وهو ما يجعلها تخسر كثيرًا من المراكز بسبب اختلاف الاسم.
 
وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل الآن على دعم باحثيها لنشر بحوثهم الدولية فى مجلات ذات ثقل كبير فى المجال البحثى، وتوفر لهم الإمكانيات المطلوبة لإظهارها فى التصنيفات الدولية المختلفة.
 

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