سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 11:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر نيكى يغلق مرتفعاً مع تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف الأمريكية

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:16 ص
مؤشر نيكى يغلق مرتفعاً مع تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف الأمريكية بورصة طوكيو
طوكيو – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلق المؤشر نيكى، مرتفعاً، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى تسببت فيه تقارير ذكرت أن واشنطن تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية فى تهدئة مخاوف أوسع نطاقا بشأن ضعف التجارة العالمية.
 
وارتفع المؤشر نيكى القياسى 0.5% ليغلق عند 20884.71 نقطة، وفى أسبوع زاد المؤشر 1.4%.
 
وتعافت ثقة المستثمرين قليلاً، بعد أن عقد مسؤولون مكسيكيون وأمريكيون محادثات لليوم الثانى بشأن التجارة والهجرة أمس الخميس، فى ظل تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ربما يرجئ فرض رسوم جمركية من المقرر أن تدخل حيز النفاذ يوم الاثنين.
 
لكن التداولات كانت هزيلة إذ أن معظم المستثمرين امتنعوا عن تكوين مراكز قبيل تقرير الوظائف الأمريكية الذى لن يسهم إلا قليلا على الأرجح فى تقليص توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.
 
وبلغت قيمة التداولات فى السوق الرئيسية 1.6 تريليون ين وهو أدنى مستوى فى نحو أسبوعين.
 
وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل أسهم القطاعات المرتبطة بالرقائق، مع ارتفاع سهم أدفانتست كورب 5.1 بالمئة وصعود سهم طوكيو إلكترون 2.8 بالمئة، كما ربحت أسهم شركات تصدير أخرى، مع صعود سهم تي.دي.كيه 2.3 بالمئة وتقدم سهم فانوك كورب واحدا بالمئة.
 
وقفز سهم هيتاشى هاى تكنولوجيز 15 بالمئة تقريبا إلى الحد الأقصى اليومى البالغ 5450 ينا بعد أن أوردت صحيفة نيكى الاقتصادية أن الشركة الأم هيتاشى تدرس تحويل هيتاشى هاى تكنولوجيز إلى وحدة تابعة بنسبة مئة بالمئة.
 
وقالت هيتاشى إنها تدرس خيارات متنوعة لزيادة قيمة الشركة لكنها لم تتخذ قرارا حاليا.
 
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1532.39 نقطة.
 

مؤشر نيكى

بورصة طوكيو

واشنطن

رسوم جمركية

المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة