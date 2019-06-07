مؤشر نيكى يغلق مرتفعاً مع تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف الأمريكية

طوكيو – رويترز

أغلق المؤشر نيكى، مرتفعاً، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى تسببت فيه تقارير ذكرت أن واشنطن تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية فى تهدئة مخاوف أوسع نطاقا بشأن ضعف التجارة العالمية.

وارتفع المؤشر نيكى القياسى 0.5% ليغلق عند 20884.71 نقطة، وفى أسبوع زاد المؤشر 1.4%.

وتعافت ثقة المستثمرين قليلاً، بعد أن عقد مسؤولون مكسيكيون وأمريكيون محادثات لليوم الثانى بشأن التجارة والهجرة أمس الخميس، فى ظل تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ربما يرجئ فرض رسوم جمركية من المقرر أن تدخل حيز النفاذ يوم الاثنين.

لكن التداولات كانت هزيلة إذ أن معظم المستثمرين امتنعوا عن تكوين مراكز قبيل تقرير الوظائف الأمريكية الذى لن يسهم إلا قليلا على الأرجح فى تقليص توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبلغت قيمة التداولات فى السوق الرئيسية 1.6 تريليون ين وهو أدنى مستوى فى نحو أسبوعين.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل أسهم القطاعات المرتبطة بالرقائق، مع ارتفاع سهم أدفانتست كورب 5.1 بالمئة وصعود سهم طوكيو إلكترون 2.8 بالمئة، كما ربحت أسهم شركات تصدير أخرى، مع صعود سهم تي.دي.كيه 2.3 بالمئة وتقدم سهم فانوك كورب واحدا بالمئة.

وقفز سهم هيتاشى هاى تكنولوجيز 15 بالمئة تقريبا إلى الحد الأقصى اليومى البالغ 5450 ينا بعد أن أوردت صحيفة نيكى الاقتصادية أن الشركة الأم هيتاشى تدرس تحويل هيتاشى هاى تكنولوجيز إلى وحدة تابعة بنسبة مئة بالمئة.

وقالت هيتاشى إنها تدرس خيارات متنوعة لزيادة قيمة الشركة لكنها لم تتخذ قرارا حاليا.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1532.39 نقطة.