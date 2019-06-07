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لو عايز تحجز قاعة مسجد لعقد القران.. أعرف إزاى فى 10 خطوات

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:10 م
لو عايز تحجز قاعة مسجد لعقد القران.. أعرف إزاى فى 10 خطوات عقد قرآن - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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يوجد بمساجد مصر قاعات مناسبات للجمهور لعقد القران، واستقبال الضيوف خلال الفعاليات والمناسبات الخاصة بنظام الحجز المدفوع مسبقًا، والعزاءات، بأسعار محددة، ويقدم "اليوم السابع" فى الخطوات التالية طريقة الحجز، كالتالى:
1 - الاتصال المسبق بهاتف مختص بحجز قاعات المناسبات: (0223960201) - (01227513582).
2 - وللشكاوى تلى فاكس(0223954012) وعبر (تلى فاكس القطاع الدينى 02/23926140.
3 - الحضور إلى ديوان عام وزارة الأوقاف بشارع صبرى أبو علم بباب اللوق بجوار محطة مترو محمد نجيب.
4 - التقدم بطلب رسمى للموظف ممدوح عبد العظيم المسئول عن القاعات المتلقى للاتصال المسبق.
5 - يتم اختيار القاعة المناسبة حسب المكان والسعر وخلوها من عدمه.
6 - يتوفر بالقاعة، كراسى، ومياه معدنية ومشروبات، وقراء، وسعاة للخدمات.
7 - إذا رغب الحاجز فى استقدام قارئ يقوم بدفع أجره مع عدم خصم ذلك من مبلغ الحجز.
8 - يحصل الحاجز على إيصال يؤكد توفير القاعة والخدمات فى ساعات محددة حسب نظام إقامة الحفلات.
9 - حجز قاعتين بمسجد واحد يعنى خصم نسبة فى الحجز تصل لألف جنيه وحد أقصى لأغلى قاعتين 9 آلاف جنيه.
10 - يقدم الخدمات بالقاعات موظفين رسميين بالإدارات الدينية ولا وجود للمتطوعين.

 


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القطاع الدينى

متطوعين

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