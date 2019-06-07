لو عايز تحجز قاعة مسجد لعقد القران.. أعرف إزاى فى 10 خطوات

1 - الاتصال المسبق بهاتف مختص بحجز قاعات المناسبات: (0223960201) - (01227513582).

2 - وللشكاوى تلى فاكس(0223954012) وعبر (تلى فاكس القطاع الدينى 02/23926140.

3 - الحضور إلى ديوان عام وزارة الأوقاف بشارع صبرى أبو علم بباب اللوق بجوار محطة مترو محمد نجيب.

4 - التقدم بطلب رسمى للموظف ممدوح عبد العظيم المسئول عن القاعات المتلقى للاتصال المسبق.

5 - يتم اختيار القاعة المناسبة حسب المكان والسعر وخلوها من عدمه.

6 - يتوفر بالقاعة، كراسى، ومياه معدنية ومشروبات، وقراء، وسعاة للخدمات.

7 - إذا رغب الحاجز فى استقدام قارئ يقوم بدفع أجره مع عدم خصم ذلك من مبلغ الحجز.

8 - يحصل الحاجز على إيصال يؤكد توفير القاعة والخدمات فى ساعات محددة حسب نظام إقامة الحفلات.

9 - حجز قاعتين بمسجد واحد يعنى خصم نسبة فى الحجز تصل لألف جنيه وحد أقصى لأغلى قاعتين 9 آلاف جنيه.

10 - يقدم الخدمات بالقاعات موظفين رسميين بالإدارات الدينية ولا وجود للمتطوعين.