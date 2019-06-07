لو بتعرق أقل من الطبيعى.. نقص التعرق حالة قد تشير لإصابتك بأمراض معينة

كتبت فاطمة خليل

ينتج العرق عن طريق الغدد في الطبقة العميقة من الجلد والتى تسمى "الأدمة"، وتوجد الغدد العرقية في جميع أنحاء الجسم ، ولكن معظمها على الجبين والإبطين والنخيل وباطن القدمين، والوظيفة الرئيسية للعرق هي التحكم في درجة حرارة الجسم، وفقاً لموقع Better health.

وقد يصاب بعض الأشخاص بحالة تسمى "نقص التعرق" أو التعرق المنخفض، وهى حالة تجعل الشخص لا يتعرق مطلقاً أو يكون لديه نقص فى التعرق مقارنة بالأشخاص الطبيعيين.



التعرق

ويشير نقص التعرق إلى إصابة الشخص بأمراض معينة، حيث يمكن أن يحدث هذا لعدد من الأسباب ، والتي تشمل:

-بعض الاضطرابات الجلدية.

-حروق في الجلد تتلف غدد العرق.

-قصور الغدة الدرقية.

-الجفاف.

-التعرض إلى الحرارة المفرطة لفترات طويلة أو ممارسة الرياضة أثناء الطقس الحار.

-قلة التعرق قد تخلق مشاكل في التحكم في درجة الحرارة وتؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم أثناء الطقس الحار، في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون هذا الأمر من الأشياء التى تهدد الحياة.