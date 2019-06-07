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لوبان: أشعر بالخزى لعدم تصويت ابنة شقيقتي لحزبنا فى الإنتخابات الأوروبية

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:11 م
لوبان: أشعر بالخزى لعدم تصويت ابنة شقيقتي لحزبنا فى الإنتخابات الأوروبية لوبان
كتب: أحمد علوى

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قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف فى فرنسا لقناة بى اف ام تى فى، انها تأسف وتشعر بالخزى من امتناع  ماريون ماريشال ابنة شقيقتها عن التصويت لها فى الانتخابات الاوروبية الماضية.

وأشارت إلى أن ابنة شقيقتها انضمت إلى اليمين الوسطى، وهو ما يحزن جميع اعضاء حزب لوبان، وأضافت إنها لم تعد أيضاً تضع لقب" لوبان" فى نهاية اسمها.

وقالت رئيسة الحزب لقناة BFMTV : "بالطبع ، أنا آسفة لذلك وأعتقد أنني لست الوحيدة الذى يأسف في الحزب"، ولقد دعمت ماريان رفيقها فينتشنزو سوفو ، مرشح الرابطة في إيطاليا.

وقالت مارين لوبان إنها لا تشارك "تشاؤم" ابنة شقيقتها من الحزب، وأشارت: "نحن في خضم إعادة تنظيم سياسي" حول الانقسام "بين العولمة والمواطنين" ودعت جميع مؤيدى الحزب إلى الانضمام إلي حزبها.


لوبان

فرنسا

اليمين المتطرف فى فرنسا

اخبار العالم

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