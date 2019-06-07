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لطلاب الثانوية العامة.. لو عايز تقوى تركيزك فى ليلة الامتحان اتعشى سمك

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 م
لطلاب الثانوية العامة.. لو عايز تقوى تركيزك فى ليلة الامتحان اتعشى سمك اسماك
كتب بيتر إبراهيم

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يعانى أغلب طلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان من انخفاض التركيز والإجهاد بسبب الإرهاق من المذاكرة، لذلك يجب الحصول على التغذية الصحيحة والفيتامينات المناسبة لذلك.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews تتميز الأسماك الزيتية باحتوائها على الأحماض الدهنية عالية الكثافة التي تسمى "DHA" التي تحمى المخ من الشيخوخة والخرف، مثل الماكريل والتونة والرنجة والسردين، وسمك السلمون.

وأوضح الباحثون أن زيوت السمك تحتوى على اثنين من المكونات الرئيسية: DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، EPA (الحمض الدهني) - كلا النوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وهناك 4 فوائد لتناول الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3، وتشمل:

يعزز الصحة النفسية

أظهرت الدراسة التجريبية التي أجريت في عام 2007 أن زيت السمك قد يساعد الشباب الذين يعانون من مشاكل سلوكية مثل فرط الحركة وقلة الانتباه "ADHD".

يقوى الذاكرة

تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية مرتين أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة العاملة لدى البالغين الشباب الأصحاء، وفقًا لدراسة علمية نشرت مؤخرًا في دورية بلوس وان.

يحمي من مرض الزهايمر

أثبتت دراسة سابقة أن استهلاك زيت السمك العادي الذي يحتوي على الأوميجا 3 يساعد في منع الناس من الإصابة بمرض الزهايمر.


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