سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 02:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: نسعى لإجراء اتصال مع بيونج يانج ونتوقع نتيجة إيجابية

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:18 م
كوريا الجنوبية: نسعى لإجراء اتصال مع بيونج يانج ونتوقع نتيجة إيجابية رئيس كوريا الجنوبية
سول أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، اليوم الجمعة، أن هناك محاولات مستمرة لإجراء اتصال مع كوريا الشمالية.

وقال مسئول فى المكتب الرئاسى للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء قمة رابع بين الكوريتين - قبل لقاء القمة الكورى الجنوبى والأمريكى (فى نهاية الشهر الجاري): "لا نستطيع كشف تفاصيل عن المجريات المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية، وهناك صعوبة فى إجراء الاتصال مع الجانب الكورى الشمالي، غير أن ذلك لا يعنى أننا نقف مكتوفى الأيدي".

وتابع المسئول -حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "ظل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يؤكد على أهمية إجراء الحوار، حيث يتحرك كل من المكتب الرئاسى والحكومة نحو تحقيق ذلك بوتيرة سريعة... نتوقع نتيجة إيجابية بحذر".

وكان البيت الأبيض قد أعلن منتصف مايو الماضى أن ترامب سيزور كوريا الجنوبية فى شهر يونيو، وذلك فى إطار زيارته إلى اليابان لحضور قمة لمجموعة العشرين فى أوساكا فى 28 و29 من الشهر نفسه، دون أن يعطى تاريخا محددا لهذه الزيارة.

 


كوريا الجنوبية

بيونج يانج

كوريا الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة