سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 06:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

قصة مبنى.. أكاديمية الشرطة التى تحولت لمحكمة بعد ثورتى يناير ويونيو

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 م
قصة مبنى.. أكاديمية الشرطة التى تحولت لمحكمة بعد ثورتى يناير ويونيو أكاديمية الشرطة - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل ثورة يناير 2011 ، لم يكن يرتبط اسم "أكاديمية الشرطة" سوى بتخصصها الأساسى المتعلق بتأهيل الطلبة، من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة ليصبحوا ضباطا عاملين لدى الشرطة بمختلف قطاعاتها، ولكن بعد هذا التاريخ وحتى الآن اقترن اسمها بأشهر وأهم المحاكمات التى جرت بالبلاد بعد ثورتى يناير و30 يونيو.

أكاديمية الشرطة هى أكاديمية مستقلة تضم كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، أنشئت فى عام 1975م ، وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة ومنها كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومعهد بحوث الشرطة وكلية التدريب والتنمية ومدرسة تدريب كلاب الحراسة.

ولقبت فى فترة بأكاديمية "مبارك للأمن" لكن تم تعديل هذا الأسم فى 25 فبراير 2011، وذلك بناء على طلب طلبة كلية الشرطة وضباط الشرطة، بهدف أن رجال الشرطة هم حماة للشعب ولا يمكن أن يكونوا تابعين لفرد بعينه.

لم يكن يتخيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كانت الأكاديمية تحمل اسمه وافتتحها بنفسه أن تكون مكانا لمحاكمته هو ونجليه ورموز نظامه، ففى أغسطس من عام 2011  وفى قاعة كبرى بالأكاديمية انشئ بها قفص حديدى ضخم ، وقف مبارك ورجاله خلفه لتتم محاكمتهم ، وكانت هذه أولى المحاكمات التى بدأت تحتضنها أكاديمية الشرطة والتى أمتدت بعد ذلك لتشمل كافة المحاكمات المتعلقة برموز نظامه ثم قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وبعد ثورة 30 يونيو شهدت قاعة المحاكمة بالأكاديمية محاكمة رموز وقيادات جماعة الإخوان بداية من محمد مرسى ومرشد الجماعة بديع وحتى قيادات الصف الثانى والثالث منهم ، لكن مع محاكمة الإخوان حدث تطور بالقاعة ، حيث تم تركيب عازل صوت مع القفص الحديدى نتيجة "للشوشرة" التى كان يقوم بها المتهمين نظرا من هتافات ضد المحكمة ما كان يعيقها عن العمل.

تقع الأكاديمية على مساحة 7.5 كيلومتر مربع وسط التجمع الأول ، وتضم ثلاثة مهابط للطائرات العمودية "الهيلكوبتر" ، كما تضم الأكاديمية مبانى كليات الشرطة،والدراسات العليا،والتدريب والتنمية،ومبنى مركز بحوث الشرطة، بالاضافة لمبنى الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة) ومسجدا كبيرا ومواقف للسيارات،ومبنى للإعاشة الذى يضم صالات الطعام،ومبنى النوم لطلاب كلية الشرطة.

كان مقر كلية الشرطة فى السابق بميدان العباسية بحى الوايلى، قبل نقله إلى التجمع الأول، وكان يضم مراكز التدريب والملاعب ومبنى للجراجات ومبنى ادارى وآخر للمعيشة. ويستخدم مبنى العباسية الآن كناد للألعاب الرياضية " اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية" وبه مقرالأدلة الجنائية ، وكلية الضباط المتخصصين للشرطة.

 

 

 


اكاديمية الشرطة

العباسية

مبنى محكمة

اتحاد الشرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس أكاديمية الشرطة يكشف شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019

الإثنين، 25 مارس 2019 11:33 ص

تعرف على كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ودورها فى العلوم الشرطية

الأحد، 17 فبراير 2019 04:49 ص

"الشقق المفروشة" هنا صناعة الإرهاب.. ندوة للداخلية عن صناعة الأمن.. رئيس أكاديمية الشرطة: المتطرفون يستخدمون آليات جديدة في عملياتهم.. البحوث الاجتماعية: بعض أصحاب العقارات يؤجرون الشقق للإرهابيين بحثا عن المال

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:17 م

تعرف على تاريخ أكاديمية الشرطة المصرية ودورها فى حفظ الأمن

الإثنين، 28 يناير 2019 09:17 ص

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة

الأربعاء، 23 يناير 2019 10:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة