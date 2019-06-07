قسم أبحاث التزوير يفحص تأشيرات وجوازات سفر بحوزة عاطل فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بإرسال تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات بالدول العربية وجوازات سفر مزورة، لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكمال التحقيقات مع المتهم بتزويرها.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " جمعة. أ " وشهرته "الصعيدى"، المحكوم عليه فى 3 قضايا أموال عامة- نصب، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد، عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات بالدول العربية، والاستيلاء من كل ضحية على مبلغ 21 ألف جنيه، بإدعاء تسفيرهم للعمل بدولة العراق ويتخذ من شقة تستخدم مكتب بالبدرشين وكراً لمقابلة ضحاياه ومزاولة عمله.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 25 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر- 15 تأشيرة مزورة لضحاياه منسوبة إلى دولة العراق- 40 عقد عمل مزور منسوب صدوره لشركة طلعت للمقاولات والبناء بدولة العراق- وأوراق خاصة بضحاياه "السيرة الذاتية- مؤهلات علمية- شهادات خبرة- صحيفة حالة جنائية"- ومبلغ 600 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.