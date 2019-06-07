قرار قضائى بإظهار وجه منفذ مذبحة مسجدى نيوزيلندا

إيمان حنا

نقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن قاضي المحكمة العليا فى نيوزيلندا، كاميرون ماندر، قوله، إن الادعاء نصحه بأنه لم تعد هناك حاجة لحظر نشر صور وجه الرجل المتهم بقتل 51 شخصاً فى مسجدين بمدينة كرايستشيرش، حيث قرر إلغاء الأمر السابق، وبناء عليه قد وافق على إمكانية إظهار وسائل الإعلام لوجه الرجل .

كانت محاكم قد قضت بعدم إمكانية نشر وسائل الإعلام صور واضحة لوجه برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً)، الأسترالي، الذى يؤمن بتفوق العرق الأبيض، والمتهم بجريمة القتل الجماعى التى وقعت 15 مارس الماضى.

ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة 14 يونيو الجارى، بعد أن وُضع فى الحبس الاحتياطى فى أبريل، وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسى، لمعرفة ما إذا كان أهلاً للمثول للمحاكمة، وفى مايو الماضى، قالت شرطة نيوزيلندا إنها وجهت للمتهم بالقتل فى إطلاق النار تهمة ارتكاب عمل إرهابى.

كان المهاجم المنفرد يحمل أسلحة نصف آلية، عندما استهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة، وبث هجومه عبر فيسبوك على الهواء مباشرة، وقتل 51 شخصاً، وأصاب العشرات، ويواجه تارانت 51 اتهاماً بالقتل، و40 اتهاماً بالشروع فى القتل.