فيديو معلوماتى.. 7 فوائد لتناول العنب أهمها علاج الربو

كتبت فاطمة ياسر

العنب من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة الجيدة لجسم الإنسان، لذا نجد أن الكثير من الأشخاص يفضلون تناوله باستمرار نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم ومضادات الأكسدة والمغنسيوم والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين "أ وسى وك وب"، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على فوائده، وفقا لموقع "healthline".

- يساعد العنب فى علاج الربو بشكل جيد

- من الفواكه التى تحافظ على صحة العظام بشكل كبير

- يحافظ على صحة القلب ويحد من الإصابة بأمراضه المختلفة

- يقلل فرص الإصابة بالجلطات ويحافظ على الأوعية الدموية

ـ يحافظ على صحة المعدة والأمعاء ويقلل فرص الإصابة بالإمساك

- يساعد على علاج الصداع النصفى

- يعمل على تنشيط خلايا الجسم والشعور بالنشاط والحيوية