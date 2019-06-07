فيديوجراف.. تعرف على الهوية الرقمية للسيارات من الملصق الإلكترونى

كتب عبد الرحمن سيد

أقرت وزارة الداخلية تركيب ملصق إلكترونى لجميع السيارات لتعريف الهوية الرقمية للمركبة وضبط المخالفات والسيارات المسروقة، وفى هذا التقرير نتعرف على الملصق الإلكترونى.

- هو ملصق مثبت بداخله شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد

- يتضمن كل البيانات المتعلقة بالمركبة من "بيانات صاحب السيارة ونوع الترخيص وتاريخ تجديد الرخصة والماركة"

- يرتبط الملصق بقارئ إلكترونى ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة

- صرف ملصق مرورى لكل السيارات عند الترخيص للمرة الأولى أو نقل القيد أو الملكية

- تحديد سعر الملصق الواحد بـ50 جنيها

- لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه