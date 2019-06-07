فى ثالث أيام العيد.. إقبال على متحف النيل والمتنزهات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شهدت الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية بأسوان، اليوم الجمعة، إقبالا من المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك، كما استقبل متحف النيل بأسوان زواره اليوم لمشاهدة مقتنيات المتحف المختلفة ومشاهدة صالات العرض المتحفية وتراث دول حوض النيل.

وشهد برنامج الاحتفالات بمتحف النيل بمدينة أسوان، العديد من الفقرات الفنية الترفيهية المقدمة على مسرح العرائس بالمتحف منها فقرة الأراجوز وفقرة الحصان وفقرة سنوحى وعروسته وفقرة بكار وفقرة صميدة الطريفة التي لاقت إقبالا من زوار متحف النيل.



متحف النيل (1)



