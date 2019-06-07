فرنسا تقدم دعما للإصلاحات الاقتصادية فى إثيوبيا بقيمة 100 مليون يورو

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وقعت إثيوبيا وفرنسا اتفاقية مساعدة بقيمة 100 مليون يورو تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

وقع الاتفاقية من الجانب الإثيوبي وزير المالية أحمد شيدي، ومن الجانب الفرنسي مدير وكالة التنمية الفرنسية إيجنايس مونكام دافيرات وسفير فرنسا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي فريدريك بونتيمز، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الجمعة.

جاء الدعم الفرنسي نتيجة للإعلان المشترك الموقّع بين الوكالة الفرنسية وإثيوبيا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأديس أبابا في 12 مارس الماضي.

ومن المقرر استخدام التمويل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا، ومن بين هذا التمويل يتم توفير 85 مليون يورو من خلال قرض ميسر من السياسة العامة يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا التي تركز على زيادة التمويل من أجل التنمية وتحسين بيئة العمل وتحسين إدارة وشفافية ومساءلة المؤسسات العامة.

كما سيتم تقديم 15 مليون يورو كمنحة لبرنامج المساعدة الفنية العالمي، والذي سيدعم الجهات الفاعلة الرئيسية في الإصلاح مثل وزارة المالية والمديرية العامة للشراكة بين القطاع العام والوكالة العامة لإدارة المشاريع العامة.