غدًا.. 34 ألف و532 طالب وطالبة يخوضون ماراثون الثانوية العامة بالغربية

الغربيــــة - عادل ضرة

يخوض صباح غدا السبت 34 ألف و532 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية أول أيام ماراثون الثانوية العامة، كان محافظ الغربية قد استعرض استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع قيادات مديرية التربية والتعليم والقيادات الأمنية ومسئولى شركة كهرباء جنوب الدلتا وشركة مياه الشرب ومديرية التموين والصحة لبدء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، وتجهيز اللجان والاستراحات من المراوح والثلاجات والأسرة والفرش الجديد والمراتب وسبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين.

من جانبه أكد محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ غدا السبت فى 104 لجنة على مستوى المحافظة ويؤدى 34 ألف و532 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها بمراوح لمواجهة حرارة الطقس إلى جانب تجهيز الاستراحات بالأسرة والفرش الى جانب عمل الصيانات اللازمة لدورات المياه وتزويد اللجان بالأثاث الجديد.

ولفت إلى توقيع عدة بروتوكولات مع مديريـة أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الاجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

وتم توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات وبروتوكول مع مديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين الى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة، واستعدت مديرية الصحة برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة اى حالات طارئة داخل المدارس واللجان التى ستشهد أداء الامتحانات.