سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 07:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. 34 ألف و532 طالب وطالبة يخوضون ماراثون الثانوية العامة بالغربية

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:30 ص
غدًا.. 34 ألف و532 طالب وطالبة يخوضون ماراثون الثانوية العامة بالغربية لجنة امتحانات ثانوية عامة - ارشيفية
الغربيــــة - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يخوض صباح غدا السبت 34 ألف و532 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية أول أيام ماراثون الثانوية العامة، كان محافظ الغربية قد استعرض استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع قيادات مديرية التربية والتعليم والقيادات الأمنية ومسئولى شركة كهرباء جنوب الدلتا وشركة مياه الشرب ومديرية التموين والصحة لبدء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، وتجهيز اللجان والاستراحات من المراوح والثلاجات والأسرة والفرش الجديد والمراتب وسبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين.

من جانبه أكد محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ غدا السبت فى 104 لجنة على مستوى المحافظة ويؤدى 34 ألف و532 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها بمراوح لمواجهة حرارة الطقس إلى جانب تجهيز الاستراحات بالأسرة والفرش الى جانب عمل الصيانات اللازمة لدورات المياه وتزويد اللجان بالأثاث الجديد.

ولفت إلى توقيع عدة بروتوكولات مع مديريـة أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الاجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

وتم توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات وبروتوكول مع مديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين الى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة، واستعدت مديرية الصحة برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة اى حالات طارئة داخل المدارس واللجان التى ستشهد أداء الامتحانات.


اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربية

وكيل وزارة التعليم

ماراثون الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة