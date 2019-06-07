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عودة 5800 معتمر على متن 21 رحلة بمطار القاهرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:01 م
عودة 5800 معتمر على متن 21 رحلة بمطار القاهرة مطار القاهرة
كتب هانى عثمان

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 5800  معتمر على متن 21 رحلة جوية قادمين من الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط السعودية.
 
وقالت مصادر، أن مبنى الرحلات الموسمية استقبل 11 رحلة لشركة مصر للطيران، على متنها 3100 معتمر، بواقع 7 رحلات طيران قادمة من جدة و4 رحلات طيران من قادمة المدينة المنورة.
 
وأضافت المصادر، أن مبنى الركاب 2 الجديد، استقبل 10 رحلات للخطوط السعودية، بواقع 8 رحلات قادمة من جدة ورحلتين من المدينة المنورة لعودة 2700 معتمر.
 
وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، دفعت بفرق من العلاقات العامة لإستقبال المعتمرين وانهاء إجراءات الوصول وتسهيل إجراءات خروج كبار السن.
 

مصر للطيران

عوده معتمرين

مطار القاهره

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