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علاج الامساك عند الرضع بطرق بسيطة منها الاستحمام بماء دافئ

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 ص
علاج الامساك عند الرضع بطرق بسيطة منها الاستحمام بماء دافئ الإمساك عند الرضع - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة بين الأطفال الرضع، ويكون الطفل مصاباً بالإمساك إذا استمر أياماً أو أكثر من أسبوع بدون تبرز أو حركة للأمعاء، فى هذا التقرير نقدم علاج الإمساك عند الرضع فى المنزل، وفقاً لموقع Medical news today.

علاج الإمساك عند الرضع
 

علاج الامساك عند الرضع 1
 الامساك عند الرضع 

تمارين تحريك ساقي الطفل
 

تحريك أرجل الطفل وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، كما هو الحال مع البالغين، تميل التمارين والحركة إلى تحفيز حركة الأمعاء.

يمكن للوالد أو مقدم الرعاية تحريك ساقي الطفل بلطف وتقليد حركة ركوب الدراجة، القيام بذلك قد يساعد وظيفة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

علاج الامساك عند الرضع 2
علاج الامساك عند الرضع بتمارين تحريك الساقين

 

الاستحمام بماء دافئ
 

إن إعطاء حمام دافئ للطفل يمكن أن يريح عضلات البطن ويساعده في التوقف عن التوتر،  يمكن أن يخفف أيضًا بعض أعراض الإنزعاج المتعلق بالإمساك.

تغييرات الغذاء
 

قد تساعد بعض التغييرات الغذائية في الإمساك، لكن هذه التغييرات ستختلف حسب عمر الطفل والنظام الغذائي.

أثناء إرضاع الطفل رضاعة طبيعية، يمكن للمرأة التخلص من بعض الأطعمة، مثل الألبان، من نظامها الغذائي، قد يستغرق الأمر بعض التجربة والخطأ لتحديد التغييرات الغذائية التي تساعد، ومن المحتمل تمامًا ألا يكون للتغييرات في النظام الغذائي أي تأثير على الإمساك.

إذا كان الرضيع يأكل الأطعمة الصلبة، يجب على الآباء أو مقدمي الرعاية البحث عن الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للألياف.

يمكن أن تساعد العديد من الفواكه والخضروات في تحفيز الأمعاء بسبب محتواها العالي من الألياف، تشمل خيارات الطعام الجيد للأطفال المصابين بالإمساك:

-التفاح بدون قشر.

-البروكلى.

-الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة أو المكرونة.

-الخوخ.

-الكمثرى.

-البرقوق.

علاج الامساك عند الرضع
علاج الامساك عند الرضع

شرب الطفل للمياه
 

لا يحتاج الأطفال الصغار عادة إلى سوائل تكميلية لأنهم يحصلون على الماء من حليب الأم أو الحليب الصناعي، ومع ذلك، قد يستفيد الأطفال المصابون بالإمساك من كمية صغيرة من السائل الزائد.

يوصي أطباء الأطفال في بعض الأحيان بإضافة كمية صغيرة من الماء، أو أحيانًا عصير الفاكهة، إلى نظام الطفل الغذائي عندما يكون عمرهم أكثر من 2 إلى 4 أشهر.

تدليك معدة الطفل
 

هناك عدة طرق لتدليك معدة الطفل لتخفيف الإمساك، وتشمل هذه:

-استخدام الإصبع لعمل حركات دائرية على المعدة بنمط عقارب الساعة.

-الضغط على ركبتي الطفل وقدميه معًا ودفع القدمين برفق نحو البطن.

- التمسيد من القفص الصدري أسفل زر البطن مع حافة الإصبع.

شرب عصير الفاكهة
 

يمكن أن تساعد كمية صغيرة من عصير التفاح النقي على تخفيف البراز، بعد بلوغ الطفل من عمر شهرين إلى أربعة أشهر، يمكن أن يحصل على كمية صغيرة من عصير الفاكهة، مثل عصير الخوخ أوعصير التفاح، هذا العصيرقد يساعد في علاج الإمساك.

ومع ذلك ، يجب على الأم أو مقدم الرعاية عدم إعطاء عصير الفاكهة للطفل لأول مرة دون استشارة طبيب الأطفال.

 


علاج الامساك عند الرضع

علاج الامساك

علاج الامساك عند الاطفال

الامساك عند الرضع

الامساك

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