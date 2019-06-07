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عقاقير علاج الحموضة مرتبطة بمخاطر قاتلة

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:30 ص
عقاقير علاج الحموضة مرتبطة بمخاطر قاتلة الحموضة
أ ش أ

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أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية الحموضة الشائعة لعدة أشهر أو سنوات قد يواجهون مخاطر متزايدة فى الوفاة بسبب أمراض القلب أو الفشل الكلوى أو سرطان المعدة.

وشملت الدراسة أكثر من 200 ألف من قدامى المحاربين الأمريكيين، والتى وصفت بأنها الأحدث التى تثير المخاوف بشأن الأدوية المسماة مثبطات مضخة البروتون (PPIs).

وقال الدكتور "زياد العلى"، أستاذ مساعد فى كلية الطب بجامعة واشنطن فى سانت لويس "تشير النتائج إلى الأسباب المحددة للوفاة المرتبطة بالعقاقير"، مضيفا "إن المخاطر الزائدة كانت صغيرة نسبيا، على سبيل المثال، على مدار 10 سنوات، توفى 13% من مستخدمى PPI بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما فى ذلك أمراض القلب أو السكتة الدماغية. هذا بالمقارنة مع ما يزيد قليلا عن 11 % من الناس الذين استخدموا حاصرات.


الحموضة

اضرار الحموضة

علاج الحموضة

أدوية الحموضة

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