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طب وقائى الدقهلية يسحب 350 عينة مياه خلال العيد

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:23 م
طب وقائى الدقهلية يسحب 350 عينة مياه خلال العيد مسئولى الطب الوقائى خلال اخذ العينات
الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

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أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضرورة تكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق ومصانع ومحلات عرض وبيع كعك العيد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.
 
 
وأضاف مكى، أنه تم المرور أول وثانى أيام عيد الفطر على النوادى الاجتماعية والحدائق العامة والمتنزهات، وتم أخذ 400 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادى ومحطات مياه ومراكز شباب، وتم سحب 350 عينه مياه شبكات مرشحة، 37 عينة مياه شبكات جوفية، 15عينة طرود محطات مياه، 5 عينات غسيل كلوى، 7 عينات معادن ثقيلة، 5 عينات حمامات سباحة، 13 عينة أخرى.
 
 
كما تم رش الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، وتكثيف أعمال المكافحة الأرضية لليرقات وخاصة فى الأماكن المفتوحة، والتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والمرور على حمامات السباحة والشواطئ والعائمات والفنادق واستمرار العمل طوال أيام عيدالفطر.
 
 
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى تأكيد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار مراقبة منافذ بيع وعرض السلع الغذائية وتكثيفها خلال العيد ومتابعة عمليات تطهير الحدائق والمتنزهات ضد الحشرات وسحب عينات من المياه للاطمئنان على صلاحيتها وسلامتها.
 
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خلال اخذ العينات ايام العيد لتحليلها

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 الاطمئنان على العينات وحالتها
 

الصحة

الدقهلية

العيد

الطب الوقائي

شبكات المياه

الامراض

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