ضبط 804 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

كما تمكنت الحملة،تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم،من ضبط 42 قضية تموين متنوعة،و42 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، قضية تعاطى مخدرات،وتنفيذ 163 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال تنفيذ الأحكام.



