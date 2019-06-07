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الجمعة، 07 يونيو 2019 04:16 م
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ضبط 804 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:07 م
ضبط 804 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حمله مرورية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من تحرير 804 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 307 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، ضمن "أسبوع انضباط".

كما تمكنت الحملة،تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم،من ضبط 42 قضية تموين متنوعة،و42 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، قضية تعاطى مخدرات،وتنفيذ 163 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال تنفيذ الأحكام.

 

 


 

 


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