ضبط 644 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 644 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 644 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية 43 مخالفة إنتظار خاطئ ، و18 تصالح فورى، وسحب وحجز 7 دراجة نارية وتحصيل مبلغ 4650 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 7 رخصة، و 8 تصالح وتحصيل 1050 جنيه غرامة.