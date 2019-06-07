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ضبط 24 قطعة سلاح نارى و186 سلاحا أبيض فى حملات أمنية بمختلف المحافظات

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:11 م
ضبط 24 قطعة سلاح نارى و186 سلاحا أبيض فى حملات أمنية بمختلف المحافظات أسلحة نارية وذخيرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

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وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط أسلحة نارية، وذخيرة، بحوزة عدد من المتهمين، فضلًا عن تنفيذ عدة أحكام قضائية، بمختلف المحافظات، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

تم ضبط 24 قطعة سلاح نارى بحوزة 24 متهما، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عبارة عن 2 طبنجة و22 فرد محلى و22 طلقة مختلفة الأعيرة، و186 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الأجهزة الأمنية 46463 حكم قضائى متنوع، من بينهم 154 حكم جناية، و13204 حكم حبس جزئى، و2434 حكم حبس مستأنف، و24664 حكم غرامة، و6007 حكم مخالفة.

 

 

 


سلاح نارى

اسلحة بيضاء

تنفيذ الاحكام

جنايات

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