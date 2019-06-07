ضبط راكب اثناء محاولته تهريب مخدر الحشيش داخل حقيبه بمطار برج العرب بالإسكندرية

نجحت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية فى ضبط أحد الركاب يعمل سائق بإحدى الدول العربية - مقيم بمحافظة الشرقية حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول العربية،وبحوزته خمس قطع بنيه اللون.
ضباط المطار بالراكب وبالمعاينة اشتبهوا أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 632 جرام كان يخفيهم داخل كيس بلاستيكى داخل لحوم مجمدة بحقيبة ضمن أمتعته، أثناء مرورها على جهاز الكشف على الحقائب وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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