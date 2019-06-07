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صور.. 8 معلومات إعرفها عن مستشفى الاسكان الجديدة فى العاشر من رمضان

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:46 ص
صور.. 8 معلومات إعرفها عن مستشفى الاسكان الجديدة فى العاشر من رمضان مبنى مستشفى العاشر من رمضان الجديدة
كتبت منال العيسوى

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شهدت مدينة العاشر من رمضان، الفترة الماضية تنفيذ مستشفى جديدة بمدينة العاشر من رمضان تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية للمدن الجديدة التابعة لوزارة الاسكان .

1- موقع المستشفى فى مركز مدينة العاشر من رمضان بالمرحلة الثالثة 

2-  المستشفى الجديد سعة 200 سرير

3-على مساحه 5.6 فدان للمشروع

 4- نسبه إنجاز بلغت نحو 30 ٪ .

5- المستشفى  مكونة من مبنى رئيسي على مساحه 5000 م2 مكون من (دور أرضي + 5 أدوار متكررة).

6- المستشفى بها مبنى تعليمي على مساحة 1500 م2، مكون من (دور ارضي + أول علوي).

7- يضم مبنى المستشفى الجديد  أماكن لمجموعة من الخدمات مثل أماكن الانتظار، والمسجد، والخزانات، وأماكن الاستقبال.

8- من المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً بداية 2020.

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جانب من الانشاءات الخاصة بالمستشفى 

 

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المستشفى  مكونة من مبنى رئيسي على مساحه 5000م2
 
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أماكن لمجموعة من الخدمات

 

 


خدمات صحية

هيئة المجتمعات العمرانية

وزارة الاسكان

مستشفى العاشر

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