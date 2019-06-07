صور.. 8 معلومات إعرفها عن مستشفى الاسكان الجديدة فى العاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان، الفترة الماضية تنفيذ مستشفى جديدة بمدينة العاشر من رمضان تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية للمدن الجديدة التابعة لوزارة الاسكان .

1- موقع المستشفى فى مركز مدينة العاشر من رمضان بالمرحلة الثالثة

2- المستشفى الجديد سعة 200 سرير

3-على مساحه 5.6 فدان للمشروع

4- نسبه إنجاز بلغت نحو 30 ٪ .

5- المستشفى مكونة من مبنى رئيسي على مساحه 5000 م2 مكون من (دور أرضي + 5 أدوار متكررة).

6- المستشفى بها مبنى تعليمي على مساحة 1500 م2، مكون من (دور ارضي + أول علوي).

7- يضم مبنى المستشفى الجديد أماكن لمجموعة من الخدمات مثل أماكن الانتظار، والمسجد، والخزانات، وأماكن الاستقبال.

8- من المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً بداية 2020.



جانب من الانشاءات الخاصة بالمستشفى جانب من الانشاءات الخاصة بالمستشفى



المستشفى مكونة من مبنى رئيسي على مساحه 5000م2 المستشفى مكونة من مبنى رئيسي على مساحه 5000م2