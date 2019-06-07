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صور..7 كنائس مدفونة تحت الماء أو الحجر فى المكسيك

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص
صور..7 كنائس مدفونة تحت الماء أو الحجر فى المكسيك كنيسة غارقة
كتبت فاطمة شوقى

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يوجد فى المكسيك 7 كنائس مدفونة تحت مياه الأنهار، بعد أن غرقت هذه المعابد الكاثوليكية عند بناء السدود، وأيضا هناك كنائس غمرتها الأحجار التى كانت عبارة عن حمم بركانية.

ورصدت صحيفة "أيه سى أى برينسا" المكسيكية الكنائس الـ7 وجاءت كالتالى:

1- كنيسة صعود مريم فى أواكساكا

تظهر هذه الكنيسة القديمة تحت مياه سد بينيتو خواريز، حيث بنيت فى القرن السادس عشر من قبل الرهبان الدومينيكان فى المدينة المعروفة باسم alapa el Viejo، على برزخ Tehuantepec، وغمرت الكنيسة بالماء بسبب بناء سد "بينيتو خواريز"  Benito Juárez فى عام 1962، وفى أشهر الجفاف يظهر الهيكل الكامل للكنيسة.

كنيسة صعود مريم

كنيسة صعود مريم
 

2- كنيسة سان خوان دى كويتشولا فى تشياباس

تعتبر كنيسة سان خوان دى كويتشولا غارقة فى سد  Nezahualcoyotl الكهرومائى فى بلدية تيكباتان تشياباس، وبينت فى القرن السادس عشر، مع برج به جرس طوله 16 مترًا وجدران بطول 10 أمتار، ولم يكن من الممكن تجنبه تحت الماء فى عام 1966 عندما تم بناء السد، ومع ذلك تم التخلى عن الكنيسة بالفعل منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر.

وبسبب الجفاف فى المنطقة بين عامى 2002 و2003، "رأت الكنيسة نور الشمس مرة أخرى، وفى تلك المناسبة تم الاحتفال بها، بما فى ذلك إقامة قداس بها.

كنيسة سان خوان دى كويتشولا ، فى تشياباس

كنيسة سان خوان دى كويتشولا ، فى تشياباس

3- كنيسة سان خوان باوتيستا فى موريلوس

غطت المياه هذه الكنيسة بشكل كامل فى عام 1865 بهدف إنشاء بحيرة تيكيسكيتنجو، وأصبح لا يمكن رؤية سوى جزء من برج الجرس منها.

كنيسة سان خوان باوتيستا ، فى موريلوس

كنيسة سان خوان باوتيستا ، فى موريلوس

 

4- كنيسة سان لويس دى لاس بيراس

فى 6 يونيو 1935 غمرت مدينة أوتومى فى سان لويس دى لاس بيراس بالكامل تحت مياه سد تشيماى فى فيلا ديل كاربون، وأيضا الآن فى أشهر الجفاف يتم رؤية برج الجرس.

 

5- كنيسة فى سد سانتا باربرا

فى بلدة توماس دى لوس بلاتونوس فى ولاية المكسيك، غطت مياه سد "سنتا باربارا" كنيسة تحمل نفس الاسم، وذلك فى منتصف القرن العشرين بعد بناء السد.

 

كنيسة فى سد سانتا باربرا
كنيسة فى سد سانتا باربرا

 

6-  أبرشية سان بيدرو أبوستول فى ميتشواكان

تُغمر أبرشية سان بيدرو أبوستول فى المياه، حيث احتفل البطل والكاهن المكسيكى  خوسيه ماريا موريلوس إى بافون بشعبه فى عام 1813، تحت مياه سد كوروموكو أو "دل إنفيرنيلو" فى ولاية ميتشواكان.

 

7- كنيسة سيد المعجزات فى ميتشواكان

دمرت بلدتى باريكوتين وسان خوان بارانجاريكوتيرو التى كانت جزءًا منها كنيسة رب المعجزات فى القرن السابع عشر، وهذه الكنيسة لم تغطيها الماء مثل باقى الكنائس السابقة ولكن من الحمم البركانية التى اصبحت حجر فيما بعد.

 

كنيسة سيد المعجزات ، فى ميتشواكان
كنيسة سيد المعجزات ، فى ميتشواكان

وغطت الكنيسة بركان باريكوتين فى عام 1952 ولم يتبق شيئا منها.

 

 

 


المكسيك

المعابد

الكنيسة فى المكسيك

المعابد الكاثوليكية

الكنائس

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