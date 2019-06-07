صور.. مواجهة أزمات الصرف الصحى خلال إجازة عيد الفطر بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة أزمات الصرف الصحى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث زيادة التوافد من الزائرين على المحافظة.

وشنت إدارة الأزمات بحى ثان المنتزه حملات تستهدف تطهير شنايش الأمطار لتفادى حدوث طفوحات صرف صحى بنطاق الحى، وتحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، تمت أعمال تطهير شنايش الأمطار المتواجدة خلف شيراتون المنتزه بمنطقة المندرة بحرى، لتفادى حدوث طفوحات صرف صحى بهذا النطاق.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى، أنه تم وضع آليات رفع كفاءة خدمة الصرف الصحى بالمنشآت العلاجية والسياحية والتجارية، ورفع كفاءة آليات الرقابة لمنع إساءة استخدام الشبكة خلال وبعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف نافع فى تصريحات صحفية اليوم، على سرعة رفع كفاءة خطوط طرد محطات رفع أبيس العاشرة وابيس 1 /10، وأصدر رئيس الشركة تعليمات بإجراء حصر شامل للزرائب وحظائر الماشية التى تصرف مخلفاتها فى شبكات مناطق أبيس 7 و 8 تمهيداً لوضع حلول عملية لحل المشكلة.