صور.. شواطئ ومنتجعات جنوب سيناء كاملة العدد فى ثالث أيام العيد

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت شواطئ المدن والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء استمرار توافد المواطنين خلال اليوم الثالث لإجازة عيد الفطر، حيث توافدت أعدادا كبيرة من الأسر بمدن المحافظة المختلفة والمحافظات الأخري علي الشواطئ العامة للاستمتاع بمياه البحر ومناطق المياه الكبريتية مثل حمام موسي بمدينة الطور والعيون الكبريتية براس سدر، كما جذبت المحميات الطبيعية محمية رأس محمد التي تعد من أشهر المحميات، الكثيرين في الأعياد إقبالا كثيفا من المواطنين من زوار وأهالي مدينة شرم الشيخ.





وفضل بعض الأهالي وزوار مدينة شرم الشيخ الاستمتاع بقضاء اليوم في بورتو شرم وحديقة 30 يونيو وعلى الشواطئ، وشهدت جميع الشواطئ زحامًا شديدًا منذ الصباح الباكر في هذا اليوم حيث خرج مئات السائحين، والأسر والعائلات المصرية، للاحتفال بعيد الفطر المبارك

وتضمنت الاحتفالية على الشواطئ حفل فوم وبوفيهات ضخمة تقيمها بعض الشواطئ كنوع من الجذب السياحي تشمل أشهى المأكولات الأوروبية إضافة إلى الألعاب المائية، وتوهجت عروض الدولفين أيضًا وهى واحدة من أكثر النشاطات السياحية جمالًا في شرم الشيخ التي تجذب زائري شرم الشيخ ويزداد الإقبال عليها في الأعياد حيث توافد آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات والسائحين العرب بجانب أهالي مدينة شرم الشيخ لمشاهدة العروض الدولفين بمنطقة خليج نبق بالغرقانة.





كما شهدت مدينة الطور منذ الصباح الباكر توافد الأسر من قاطني المدينة لمنطقة حمام موسي والشواطئ العامة حيث أكد أحمد عبد العظيم رئيس المدينة على أن غرفة العمليات بالوحدة المحلية لم تتلقي أي شكاوى أو حالات غرق حتي الأن يستمتع المواطنين بالمياه علي الشواطئ العامة بالمدينة.

بينما أكد علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر على تكثيف التواجد الأمني وسيارات الإسعاف وثلاث منقذين بكل شاطئ إضافة إلى الدويات الأمنية وسيارة إسعاف عند منطقة العيون الكبريتية

وأكد اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة طابا بتوافد 760 سائحا من مختلف الجنسيات الي المدينة للاستمتاع بالشواطئ والطبيعة الخلابة بها كما ارتفعت نسبة الإشغال السياحي بها إلى 82% ومن المتوقع زيادتها على مدار فصل الصيف





من جانبه، أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ومدير مرفق الإسعاف، أنه تم دعم الشواطئ بسارات اسعاف مجهزة طبيا علي اعلي مستوي مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعاف إضافية وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين

وجانبه قال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إنه تم إجراء صيانة وتطوير جميع الشواطئ العامة وإمدادها بكافة الخدمات لاستقبال أكبر عدد من ضيوف المحافظة من المعيدين والمصطافين.