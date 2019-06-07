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صور.. شواطئ الغردقة تستقبل آلاف الزوار فى اليوم الثالث للعيد

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:07 م
صور.. شواطئ الغردقة تستقبل آلاف الزوار فى اليوم الثالث للعيد ازدحام شواطىء الغردقة بالمصريين ثالث ايام العيد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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فى اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، توافدت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، أعداد مكثفة من المواطنين بمدينة الغردقة على الشواطئ العامة والخاصة، للاحتفال والهروب من ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات. 
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وشهد شاطئ عام النادى الاجتماعي بمدينة الغردقة، إقبالاً كثيرا من المواطنين، خاصة من أهالى مدينة الغردقة، والمقيمين فيها،  لقربه من وسط المدينة، فيما أقبل الزوار على  الشواطئ الشمالية بمنطقة الأحياء المائية، وازدحم جانبى الطريق أمام الشواطئ، فيما كانت الشواطئ الخاصة وشواطئ الفنادق وخاصة ذات الألعاب المائية الأعلى، من حيث نسب الإشغال.
 
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من جانبه، أكد اللواء احمد عبد الله، محافظة البحر الأحمر، على توافر كل الخدمات التى يحتاجها زوارالمحافظة من إسعاف لحالات الطوارئ، وفرق إنقاذ وسيارات إطفاء وخدمات أخرى.
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كما أكد اللواء أحمد عبد الله على ضرورة توخى الحذر أثناء الاحتفالات بالعيد حفاظاً على المواطنين، وشدد على الجهات الأمنية باستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمواجهة أى تجاوزات أو مشاكل، قد تحدث خلال الاحتفالات، مشيرا إلى حسن تعامهم مع المواطنين والعمل على حمايتهم .
 
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البحرالاحمر

ثان ايام عيد الفطر

الشواطئ خلال العيد

نزهة البحر

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