صور.. "س و ج" تعرف على التقسيمات الجديدة لشواطئ الإسكندرية وأسعارها

الإسكندرية - جاكلين منير

مع بدء موسم الاصطياف الحقيقى بالإسكندرية والذى بدأ مع إجازة عيد الفطر المبارك، تستعد الإسكندرية بنحو 51 شاطئًا لاستقبال المصطافين والوافدين، لقضاء أجازة الصيف، وتقدم الإدارة المركزية للشواطئ خدمات تتناسب وكافة الفئات المجتمعية.. تعرف على التقسيمات الجديدة للشواطئ بالإسكندرية وأسعارها هذا العام.

لماذا جرى تقسيم الشواطئ وما تلك التقسيمات؟

إن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قامت بتقسيم الشواطئ إلى عدة أقسام لتتناسب مع كافة الفئات المجتمعية، حيث قسمت إلى شواطئ مجانية وأخرى الخدمة لمن يطلبها وكذلك شواطئ مميزة وأخيرًا شواطئ سياحية.

ما الشواطئ المجانية بالإسكندرية؟

الشواطئ المجانية يبلغ عددها 10 شواطئ، وهى شواطئ مجانية من حيث دخول الشاطئ والاستمتاع برماله ومياه وكافة الخدمات ويسمح للمصطاف بدخوله بالشمسية والكرسى الخاص به أو بدونه.

والشواطئ المجانية هى شاطئ أبو قير الشرقى، شاطئ المندرة، شاطئ ميامى، شاطئ السرايا، شاطئ جليم، شاطئ السيالة، شاطئ مركز سوزان مبارك، شاطئ المكس، شاطئ شهر العسل بالعجمى، شاطئ الهانوفيل

فى حالة رغبتك تأجير شمسية فى الشواطئ المجانية ما هى أسعارها؟

فى حالة الرغبة فى الحصول على الخدمة فإنه فى تأجير شمسية يكون سعرها "3 جنيهات للشمسية، جنيه للكرسى، جنيه للترابيزة، جنيه لغرفة خلع الملابس طوال اليوم، جنيه لدورة المياه طوال اليوم"، من منفذ البيع الخاص بالمحافظة ويقوم بإدارتها إدارة الشواطئ بكل حى تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.





ما معنى شواطئ الخدمة لمن يطلبها.. وهل هى مجانية؟

إن الشواطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها تعنى الدخول إلى الشواطئ بدون دفع تذكرة، وفى حالة الاحتياج إلى الخدمة يمكن الحصول عليها، والخدمة فى تلك الشواطئ ليست إجبارية.

ويوجد بالإسكندرية نحو 18 شاطئًا بنظام الخدمة لمن يطلبها، وهى تجمع بين الشواطئ المجانية والخدمة لمن يطلبها، حيث إذا أراد المصطاف دخول الشاطئ بالشمسية والكرسى الخاص به ليدخل دون دفع أى مقابل بل واستمتاعه بكافة الخدمات والمرافق على الشاطئ مجانًا.

ما أسماء وأسعار الخدمة فى شواطئ "الخدمة لمن يطلبها"؟

أسماء شواطئ الخدمة لمن يطلبها هى "شاطئ العصافرة، سيدى بشر، أبو هيف 1،أبو هيف 2، الانفوشى الشرقى والغرب، رأس التين الغربى، شاطئ الدخيلة الشرقى والغربى، شاطئ خدير، تقسيم الملاح، شاطئ السلام، هانوفيل".

وفى حالة تأجير شمسية فيكون رسم دخول الفرد 5 جنيهات بالإضافة 1 جنيه غرقى و1 جنيه دورة مياه "طوال اليوم"، أى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تتكلف (28 جنيهًا) وتستمتع بشمسية وأربعة كراسى وترابيزة وأيضًا استخدام المرافق والخدمات.

ما الشواطئ المميزة؟ وما أسعارها؟

يوجد بالإسكندرية نحو 13 شاطئا مميزا؛ وهى المندرة، العصافرة، ميامى، سيدى بشر 1، سيدى بشر2، أبو هيف الشرقى، والغربى، شاطئ السلسلة، شاطئ القويرى، رأس التين الشرقى، شاطئ بليس الشرقى 1و2 ،شاطئ البيطاش .

ويصل رسم دخول الفرد إلى 10 جنيهات و1 جنيه غرقى و1 جنيه دورة مياه طوال اليوم مع الاستمتاع بشمسية وكرسى وترابيزة واستخدام كافة المرافق والخدمات شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ما الشواطئ السياحية وما أسمائها وأسعارها؟

هناك نحو 3 شواطئ سياحية؛ وهى شاطئ البوريفاج، المندرة 1 وستنالى، ويصل رسم دخول الفرد إلى 15 جنيهات و1 جنيه غرقى و1 جنيه دورة مياه طوال اليوم.