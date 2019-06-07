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صور.. حملات نظافة وإزالة تعديات على أراضى زراعية بكفر الشيخ ثالث أيام عيد

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:36 ص
صور.. حملات نظافة وإزالة تعديات على أراضى زراعية بكفر الشيخ ثالث أيام عيد حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، حملات لإزالة القمامة من الشوارع، ورفع الأتربة، والمخلفات، بتعليمات مشددة من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ،كما شن مجلس مدينة مصيف بلطيم حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والأتربة المتراكمة، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة على مستوى المصيف، لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى اللائق بمدينة المصيف خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما شهدت عدد من قرى المحافظة، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى مراكز الحامول، ودسوق،وقلين، وفوه، ومطوبس،بالتعاون مع قوات الأمن، وتحررت محاضر للمخالفين من المزارعين .

وقال المهندس محمد عبدالله ، كيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، للـ "اليوم السابع"، إن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، كلفه برفع درجة الإستعداد للتصدى لأى حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أجازة عيد الفطر، مشدداً على عدم التهاون مع أى حالات تعدى.

وأضاف عبدالله، أن هناك تعاون كبير بين مجالس المدن ومديرية الزراعة ورجال الأمن، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية خلال أجازة عيد الفطر المبارك، خاصة أن هناك من يظن من المواطنين أن الجهات المعنية لا تهتم برصد التعديات خلال أجازة العيد على غير الحقيقية .

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (2)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (4)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (6)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (7)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (8)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (10)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ 

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (11)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (12)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (13)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ 

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (14)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (15)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (16)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ 

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (17)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 

حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ (18)
حملات لإزالة التعديات وحملات نظافة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

عيدالفطر

مصيف بلطيم

حملات نظافة

ازالة تعديات

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