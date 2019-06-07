سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حكاية الشيخ خليفة سلطان أكبر مُعمر بالغربية بعد رحيله عن عمر 113 عامًا

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:06 م
صور.. حكاية الشيخ خليفة سلطان أكبر مُعمر بالغربية بعد رحيله عن عمر 113 عامًا
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيعت قرية شبراطو فى مركز بسيون بمحافظة الغربية، جنازة الشيخ خليفة يوسف سلطان، عميد عائلة "آل سلطان"، وهو أكبر مُعمِّر بالمحافظة، إذ رحل عن عمر يناهز 113 سنة.

 وفيما يلي معلومات عن اكبر مُعمر بمحافظة الغربية:

- ولد عام 1906 أى قبل ثورة  1919

- عاصر ملوك ومصر وزعمائها فى الماضي والحاضر

- عمل  مأذونا شرعيا، وإماما وخطيبا للمسجد الرئيسى فى القرية وحفظ القرآن الكريم كاملا.

- زوج الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة لها منهم جد اللاعب أحمد المحمدى كابتن منتخب مصر ولاعب نادى " آستون فيلا"

- تزوج ولديه ولد وبنتين و40 حفيدًا وتوفيت زوجته منذ 5 سنوات من الآن عن عمر يناهز 100 سنة.

- صلي خلفه إمام الدعاه الشيخ محمد متولي الشعراوي منذ 35 عامًا مضت أثناء عقده قران نجله رجل أعمال من ابناء قرية شبراطو فى طنطا ورفض الشيخ الشعراوى أن يؤم  المصلين فى الصلاة، وأصر الشعراوى أن يؤمهم  الشيخ  "خليفة" وبعد عقد القران اهداه الشيخ الشعراوى مصحفًا و20 جنيهًا هديه، ورفض " خليفة" انفاق المبلغ وأصر على الاحتفاظ بها وقام بتدبيسها فى المصحف.

- خرجت القريبة بكاملها فى تشييع جنازته بعد ظهر اليوم.

 

اكبر معمر فى الغربية (1)
 

 

اكبر معمر فى الغربية (2)
 

 

اكبر معمر فى الغربية (3)
 

 

اكبر معمر فى الغربية (4)
 

 

اكبر معمر فى الغربية (5)
 

 

اكبر معمر فى الغربية (6)
 

 

اكبر معمر فى الغربية (7)
 

 


الغربية

محافظة الغربية

معمر الغربية

جنازة

اكبر معمر فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ولد قبل ثورة 19 بـ13 سنة.. رحيل أكبر معمر فى الغربية عن عمر 113 عاما

الخميس، 06 يونيو 2019 04:05 م

جد لـ35 حفيدا.. وفاة أكبر معمر روسى عن عمر 123 عاما

السبت، 11 مايو 2019 11:41 م

كنز معمر القذافى .. جنوب أفريقيا:مستعدون للتحقيق بمزاعم إخفاء أمواله بإسواتينى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:11 ص

فى عيد ميلاده الـ111.. تعرف على تغير شكل العالم بعين معمر بريطانى.. صور

السبت، 30 مارس 2019 11:00 ص

الحاج متولى أكبر أسد معمر فى العالم بحديقة حيوان الجيزة.. مدير الحديقة: بنضربله اللحمة فى الخلاط.. ومحتفظ بقوته.. والحارس: بنشربه لبن يوم فى الأسبوع وبينا عشرة سنين.. ولو ندهت عليه ومردش بعرف إنه تعبان.. فيديو

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة