صور.. حكاية الشيخ خليفة سلطان أكبر مُعمر بالغربية بعد رحيله عن عمر 113 عامًا

الغربية - مصطفى عادل

شيعت قرية شبراطو فى مركز بسيون بمحافظة الغربية، جنازة الشيخ خليفة يوسف سلطان، عميد عائلة "آل سلطان"، وهو أكبر مُعمِّر بالمحافظة، إذ رحل عن عمر يناهز 113 سنة.

وفيما يلي معلومات عن اكبر مُعمر بمحافظة الغربية:

- ولد عام 1906 أى قبل ثورة 1919

- عاصر ملوك ومصر وزعمائها فى الماضي والحاضر

- عمل مأذونا شرعيا، وإماما وخطيبا للمسجد الرئيسى فى القرية وحفظ القرآن الكريم كاملا.

- زوج الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة لها منهم جد اللاعب أحمد المحمدى كابتن منتخب مصر ولاعب نادى " آستون فيلا"

- تزوج ولديه ولد وبنتين و40 حفيدًا وتوفيت زوجته منذ 5 سنوات من الآن عن عمر يناهز 100 سنة.

- صلي خلفه إمام الدعاه الشيخ محمد متولي الشعراوي منذ 35 عامًا مضت أثناء عقده قران نجله رجل أعمال من ابناء قرية شبراطو فى طنطا ورفض الشيخ الشعراوى أن يؤم المصلين فى الصلاة، وأصر الشعراوى أن يؤمهم الشيخ "خليفة" وبعد عقد القران اهداه الشيخ الشعراوى مصحفًا و20 جنيهًا هديه، ورفض " خليفة" انفاق المبلغ وأصر على الاحتفاظ بها وقام بتدبيسها فى المصحف.

- خرجت القريبة بكاملها فى تشييع جنازته بعد ظهر اليوم.



























