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صور.. توافد مراقبى الثانوية العامة على الاستراحات بشمال سيناء

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:39 م
صور.. توافد مراقبى الثانوية العامة على الاستراحات بشمال سيناء تجهيز الاستراحات لاستقبال مراقبوا الثانوية العامة بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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بدأ صباح اليوم الجمعة، توافد ملاحظى الثانوية العامة والمراقبين على الاستراحات المخصصة لهم بشمال سيناء، وإجراءات تسكينهم من قبل المشرفين الخاصين بكل استراحة.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، إن الاستراحات موزعة فى مدن العريش والشيخ زويد ورمانة، وتم تجهيزها مسبقا بكل اللازم، وتجديد فرشها، بما يلائم الاحتياجات اللازمة، فضلا عن التأكد من صلاحية المرافق.

وأشارت مرتجى، إلى أن كل هذا الأعمال تتم بتنسيق مشترك بين التربية والتعليم وديوان المحافظة، ومجالس المدن ومديرية الصحة وشركة المياه والكهرباء والجهات الخدمية والأمنية ذات الاختصاص.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، ستجرى فى (11) لجنة، موزعة بواقع 5 لجان بإدارة العريش التعليمية، و4 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية، ولجنة بإدارة الشيخ زويد التعليمية، وأخرى مخصصة لطلاب إدارة رفح التعليمية.

ومن المقرر، أن تستقبل هذه اللجان غدا 3112 طالبا وطالبة، بالإضافة لطالب واحد من المكفوفين، حيث يبلغ طلاب الشعبة الأدبية 916  طالب وطالبة والشعبة العلمية علوم 1798 طالب وطالبة والشعبة العلمية رياضيات 399 طالب.

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بدء توافد ملاحظوالثانويه العامه

 

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تجهيز الاستراحات

 

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 التجهيزات للاستراحات لراحة المراقبين

 

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جانب من الاستراحات

 

 

 

الثانويه العامه2019

لجان الثانويه العامه

امتحانات الثانويه العامه

شمال سيناء

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