صور.. توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال بعيد الفطر

أسيوط ـ محمود عجمى

واصل أهالى أسيوط، توافدهم على الحدائق والمتنزهات العامة، اليوم الجمعة، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك؛ وسط أجواء من البهجة والسعادة.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، من تواجدها بمداخل ومخارج الحدائق والمتنزهات العامة لمنع وقوع أى حالات تحرش أو أعمال شغب تتسبب فى إفساد فرحة الأهالى بالعيد؛ إذ حرص المواطنون على اصطحاب أطفالهم وحجز أدوارهم فى الملاهى والمراجيح ، فى أجواء خيمت عليها البهجة والسعادة وفرحة العيد على وجوههم.

كما شهدت مرسى العبارات النهرية بمحافظة أسيوط، إقبالًا من المواطنين، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر، فى رحلة نيلية تستمر لمدة ربع ساعة، تقطع المسافة من حديقة الفردوس وحتى قناطر أسيوط، ثم العودة إلى كوبر أسيوط العلوى، ويبلغ سعر التذكرة 6 جنيهات للفرد الواحد.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك من خلال فتح الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز المحافظة وتنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة لرحلات نيلية للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة، كما سيتم فتح الممشى السياحى المقام على كورنيش الترعة الإبراهيمية بالمجان، لافتا إلى أهمية التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة مراكز المحافظة خاصة خلال أيام العيد، متمنياً أن يعيده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة، استعدادا لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحا إنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال أيام الاحتفالات والتنبيه على مسئولى حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات، مضيفا أن المحافظة كانت قد وضعت خطة خلال الفترة الماضية على إنشاء حدائق عامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسة جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد.