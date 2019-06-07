صور.. تعرف على خطة الشرقية والمنوفية وجنوب سيناء لاستقبال امتحانات الثانوية

المحافظات - فتحية الديب - فايزة مرسال - محمد فتحى

انتهت محافظات الشرقية والقليوبية وجنوب سيناء من خطة استقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة فى مختلف اللجان.

ومن جانبها انهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء جرير مصطفي، مدير الأمن، إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وأفاد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إنه تم عقد إجتماع مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور قيادات المديرية والأمن العام والأمن الوطنى، لتأمين وتعزيز الخدمات بـ 122 لجنة.

وأضاف المصدر، إن الخطة تتضمن تجهيز غرفة عمليات برئاسة ضابط من المديرية لمتابعة ورصد أى شكاوي، فضلا عن تأمين عملية إستلام المظاريف، وتوزيعها على اللجان مع وضع خدمات مكثفة برئاسة ضابط على كل لجنة.

فيما إنهت مديرية التربية والتعليم، برئاسة رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إستعدادتها لإمتحانات الثانوية العامة، التى تنطلق غدا السبت 8 يونيو، وتستمر حتى 8 يوليو، وتبين إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لتأدية الإمتحانات بالشرقية 35 ألف بإجمالى 122 لجنة.

وقد أنهت محافظة المنوفية إستعدادتها لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة والمقررة إقامتها غدا السبت فى 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة بأكملها .

وأكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة هذا العام 29 ألف و166 طالب وطالبة بعدد لجان 77 لجنة على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الإنتهاء من وضع خطط تأمين اللجان وتوفير وسائل نقل كراسات الإمتحان إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان والإجراءات الخاصة لضمان حسن سير أداء الإمتحانات فى مواعيدها المحددة على مستوى الإدارات، وتوفير كافة الامكانيات والاحتياجات للطلاب والمراقبين والملاحظين التى تمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

مشيراً بأنه قد تم تجهيز إستراحات وأماكن سكن المراقبين الوافدين للمحافظة بكافة الإمكانيات اللائقة التى تعمل على راحة المعلمين أثناء الامتحانات.

وأوضح بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية للتأكد من جاهزية المدارس من ناحية كافة المرافق "كهرباء ، مياة ،دورات المياة ، النظافة " لإستقبال الطلاب وضمان سير عملية الإمتحانات مع توفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب على حسن أداء الامتحانات فى ظروف مناسبة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء وتوفير كافة الأدوية الأساسية للتعامل مع أية طوارىء قد تحدث مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء .

وشدد على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور والمتابعة اليومية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات والمشكلات التى قد تواجه الطلاب وتؤثر بالسلب على آدائهم.



كما أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تجهيز الاستراحات الخاصة بأعضاء لجان الثانوية العامة.

حيث قام مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم اليوم بتفقد اللجنة الثلاثية والاستراحات الخاصة بأعضاء لجان الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، لعدد 7 لجان و266 منتدبا لأعمال اللجان.

وقال الزغبى وكيل المديرية إنهم جهزوا الاستراحات لعدد 6 إدارات بالمحافظة، لتوفر سبل الراحة ووسائل المعيشة للملاحظين ورؤساء اللجان

وأكد أن المديرية أنهت كل الاستعدادات الخاصة لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة سواء على الجانب التنظيمى أو الأمنى، حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوى بالمحافظة يبلغ 907 طالب وطالبة

وكيل مديرية التربية والتعليم يتفقد الاستراحات

استراحات الثانوية العامة

وكيل المديرية أثناء تفقد استراحات المراقبين

وكيل المديرية أثناء تفقد الاستراحات



تجهيز استراحات المراقبين للامتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

الدكتور مختار شاهين وكيل تعليم المنوفية