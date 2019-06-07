صور.. ترامب يختتم جولته الأوروبية بمباراة جولف فى أيرلندا

أيرلندا - (رويترز)

غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أيرلندا اليوم الجمعة، عائدا إلى واشنطن فى ختام جولة أوروبية استغرقت خمسة أيام، شملت زيارة دولة لبريطانيا وتوقفا فى فرنسا فى الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال فى نورماندى قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.



ترامب فى منتجع الجولف

وأنهى ترامب الزيارة بمباراة جولف فى أيرلندا لم يقطعها سوى مجموعة من الأطفال ومدرسوهم اعتلوا تلا مشرفا على الملعب لمشاهدة الرئيس الأمريكى، ووقف ترامب لالتقاط صور له وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الأطفال.



ترامب مع الأطفال



ترامب مع الأطفال فى أيرلندا



ترامب



دونالد ترامب



ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا



ترامب يلتقط الصورة التذكارية مع الأطفال



ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



ترامب مع أطفال أيرلندا