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صور.. ترامب يختتم جولته الأوروبية بمباراة جولف فى أيرلندا

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:33 م
صور.. ترامب يختتم جولته الأوروبية بمباراة جولف فى أيرلندا ترامب وصورة تذكارية مع الأطفال
أيرلندا - (رويترز)

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غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أيرلندا اليوم الجمعة، عائدا إلى واشنطن فى ختام جولة أوروبية استغرقت خمسة أيام، شملت زيارة دولة لبريطانيا وتوقفا فى فرنسا فى الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال فى نورماندى قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

ترامب فى منتجع الجولف
ترامب فى منتجع الجولف

 

وأنهى ترامب الزيارة بمباراة جولف فى أيرلندا لم يقطعها سوى مجموعة من الأطفال ومدرسوهم اعتلوا تلا مشرفا على الملعب لمشاهدة الرئيس الأمريكى، ووقف ترامب لالتقاط صور له وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الأطفال.

ترامب مع الأطفال
ترامب مع الأطفال

 

ترامب مع الأطفال فى أيرلندا
ترامب مع الأطفال فى أيرلندا

 

ترامب
ترامب
 
دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
 
ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا (5)
ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا

 

ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا (6)
ترامب يلتقط الصورة التذكارية مع الأطفال

 

ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا (7)
ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا

 

ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا (9)
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا (10)
ترامب مع أطفال أيرلندا

 

ترامب ومباراة جولف فى أيرلندا (11)
ترامب بعد مباراة جولف فى أيرلندا

 

 

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