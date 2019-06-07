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صور.. المئات فى كمبوديا يحتفلون ويتضرعون من أجل الثروة والمطر

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:03 م
صور.. المئات فى كمبوديا يحتفلون ويتضرعون من أجل الثروة والمطر احتفالات كمبوديا من أجل الثروة والمطر
كتب وكالات _ تصوير رويترز

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تحتفل اليوم دولة كمبوديا، بطقس سنوى دينى للصلاة من أجل الثروة والمطر، إذ خرج العديد من الأشخاص فى الشوارع للتضرع  من أجل الثروة والمطر.

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا للمئات فى إحدى ضواحى بنوم بنه بكمبوديا، يحتفلون بزيهم التقليدى، خلال مشاركتهم فى حفل "Lok Ta Pring Ka-Ek" السنوى، للصلاة من أجل الثروة والمطر .

احتفالات بكمبوديا للثروة والمطر
احتفالات بكمبوديا للثروة والمطر

 

احتفالات بكمبوديا من أجل الثروة والمطر
احتفالات بكمبوديا من أجل الثروة والمطر

 

احتفالات بكمبوديا
احتفالات بكمبوديا

 

احتفالات كمبوديا من أجل الثروة والمطر
احتفالات كمبوديا من أجل الثروة والمطر

 

أحد المشاركين فى الاحتفالات
أحد المشاركين فى الاحتفالات

 

أطفال يلطخون وجوههم للمشاركة فى الاحتفالات
أطفال يلطخون وجوههم للمشاركة فى الاحتفالات

 

الاطفال يشاركون فى الاحتفالات
الاطفال يشاركون فى الاحتفالات

 

جانب من الاحتفالات بكمبوديا
جانب من الاحتفالات بكمبوديا

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

 


المئات فى كمبوديا

كمبوديا

الثروة والمطر

أخبار كمبوديا

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