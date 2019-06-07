صور.. المئات فى كمبوديا يحتفلون ويتضرعون من أجل الثروة والمطر

كتب وكالات _ تصوير رويترز

تحتفل اليوم دولة كمبوديا، بطقس سنوى دينى للصلاة من أجل الثروة والمطر، إذ خرج العديد من الأشخاص فى الشوارع للتضرع من أجل الثروة والمطر.

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا للمئات فى إحدى ضواحى بنوم بنه بكمبوديا، يحتفلون بزيهم التقليدى، خلال مشاركتهم فى حفل "Lok Ta Pring Ka-Ek" السنوى، للصلاة من أجل الثروة والمطر .



احتفالات بكمبوديا للثروة والمطر



احتفالات بكمبوديا من أجل الثروة والمطر



احتفالات بكمبوديا



احتفالات كمبوديا من أجل الثروة والمطر



أحد المشاركين فى الاحتفالات



أطفال يلطخون وجوههم للمشاركة فى الاحتفالات



الاطفال يشاركون فى الاحتفالات



جانب من الاحتفالات بكمبوديا