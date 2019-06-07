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صور.. الشباب والرياضة بالأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:59 م
صور.. الشباب والرياضة بالأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة حفني بركات حفني مدير عام المديرية، رحلة شاطئية إلى مدينة الغردقة لأيتام محافظة الأقصر،إحتفالاً بعيد الفطرالمبارك بمشاركة أكثر من 100 طفل وطفلة،من أيتام المحافظة لإدخال البهجة والسرور على الأيتام المشاركين.
 
وقال حفني بركات مدير شباب ورياضة الأقصر،أنه تم تسكين الأطفال في بيت الشباب بمدينة الغردقة، مؤكداً علي أنه حرص علي مشاركة الأيتام في فرحتهم وسعادتهم بإقامة هذه الرحلة الممتعة، بحضور أحمد عبد الغني مدير عام ادارة خدمات الشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وأحمد محمود أبو زيد،وعبد الستار توفيق بإدارة الطلائع وبحضور عدد من العاملين بالمديرية،وقد لاقى برنامج الرحلة سعادة وفرحة من جميع الايتام المشاركين بالرحلة.
 
وكان قد وجه حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تعليماته المشددة لجميع مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب بمحافظة الأقصر، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح جميع مراكز الشباب بالمحافظة أمام مواطنين الأقصر مجانا خلال ايام عيد الفطر المبارك، والسماح للمواطنين بدخول مراكز الشباب والاستفادة من خدماتها دون دفع أية رسوم خلال أيام العيد التي تبدأ من صباح يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 حتى مساء يوم الجمعة 7 يونيو 2019.
شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك (2)
شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك 

شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك (3)
شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك 
شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك (4)
شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك 

شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك (5)
شباب ورياضة الأقصر تنظم رحلة إلى الغردقة لـ100 طفل من الأيتام خلال عيد الفطر المبارك
 

 


الاقصر

وزارة الشباب والرياضة

عيد الفطر المبارك

رحلة للايتام بالاقصر

شباب ورياضة

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