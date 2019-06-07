صور.. إقبال المواطنين على الملاهى فى ثالث أيام العيد بالغربية

الغربية - محمد طارق

تزايد إقبال المواطنين والأطفال على ملاهى مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك، فى أجواء خيمت عليها البهجة والسعادة وفرحة العيد، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة والنوادى والميادين العامة، لتأمين المحتفلين بالعيد والتصدى لأى محاولة لتعكير صفو الاحتفالات بالعيد.

وتزاحم الشباب والأطفال على حجز أدوارهم فى الألعاب داخل الحديقة وركوب المراجيح والسيارات الكهربائية، وسط حالة من البهجة والفرح تسود المواطنين بالمحافظة ، وكانت المجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالغربية قد انتهت ، من استعداداتها لتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وتم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لفتحها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدنى، لمواجهة أى حرائق، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون، وتكثيف التواجد الأمنى بها، لمواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن.