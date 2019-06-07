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صور.. إصابة 19 شخصا فى انفجار جنوب السويد وتهشم نوافذ عددا من المبانى

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:29 ص
صور.. إصابة 19 شخصا فى انفجار جنوب السويد وتهشم نوافذ عددا من المبانى جانب من الانفجار بالسويد
رويترز

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قالت الشرطة إن انفجارا على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان في وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد اليوم الجمعة ،وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن فريقا من خبراء المفرقعات فى طريقه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المبانى.

وقالت الشرطة "نحقق فيما حدث ،لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات" ،وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

وقالت الشرطة وعاملون فى مستشفى بالسويد، إن 19 شخصا أصيبوا فى انفجار قوى وقع اليوم الجمعة، فى بلدة لينشوبينج بجنوب البلاد وألحق أضرارا بعدد من المبانى، ولم يتضح سبب الانفجار لكن الشرطة قالت إنها فتحت تحقيقا جنائيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة بيورن أوبيرج "أبلغ كثير من الناس عن انفجار قوى للغاية حطم عددا كبيرا من النوافذ"، وأضاف "تمكنا حتى الآن من التأكد من إصابة عدد من الناس بجراح طفيفة. طوقنا منطقة واسعة تضم عدة مبان".

ومضى قائلا لا يستطيع التصريح بشيء عن السبب المحتمل للانفجار. وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات فى مبنى سكنى من خمسة طوابق وأحدث تلفيات فى مبان أخرى.

وقالت سلطات المنطقة فى بيان إن 19 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة فى الانفجار ووجهت نداء لجامعة لينشوبينج ومؤسسات طبية أخرى بتقديم الرعاية للمصابين.

وأضاف البيان "ومن ثم تستعد المستشفيات لاستقبال عدد أكبر من المصابين إذا استدعى الأمر".

 

انفجار فى مبنى سكنى
انفجار فى مبنى سكنى

 

تضرر أحد المبانى
تضرر أحد المبانى

 

عناصر الأمن بمحيط الانفجار
عناصر الأمن بمحيط الانفجار

 


السويد

انفجار

لينشوبينج

أخبار السويد

مفرقعات

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